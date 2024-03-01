Россияне люто пытаются прорвать оборону ВСУ: где было больше всего атак и как выглядит ситуация на карте
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В последний день зимы ВСУ уничтожили аж три российских истребителя-бомбардировщика Су-34
Идет 737-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 29 февраля на фронте произошло 83 боевых столкновения. Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении, там они осуществили 30 атак.
На Купянском направлении наши воины отразили 2 атаки россиян. Это произошло в районах населенных пунктов Петропавловка, Табаевка Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.
На Лиманском направлении наши защитники отразили 12 атак врага. Бои шли в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки оккупантов. Они атаковали в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении наши защитники отразили 25 атак врага. Бои шли в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. Враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении силами обороны отражена 1 атака россиян. Это произошло в районе Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 1 марта две области России атаковали беспилотники. По данным росСМИ, несколько дронов пытались атаковать оборонный завод в городе Дзержинск Нижегородской области.