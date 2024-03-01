У ворога є деякі успіхи: Тарнавський розповів, що зараз під Авдіївкою

Тривають важкі бої

На Авдіївському напрямку інтенсивність артилерійських обстрілів зростає. Противник має значну перевагу в боєприпасах та чисельності.

За останню добу сили оборони України відбили 25 атак ворога на цьому напрямку, 30 атак на Новопавлівському напрямку та 1 атаку на Оріхівському напрямку. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Росіяни збільшують чисельність штурмових груп, включаючи батальйонно-тактичні групи, та вводять нові резерви. Це призводить до деяких локальних успіхів. Оперативна обстановка залишається динамічною.

Ворог здійснив 36 авіаударів, 56 бойових зіткнень, 1074 обстріли та 118 ударів дронів-камікадзе.

"Загальні втрати ворога у живій силі, вбитими і пораненими, склали 319 осіб, в озброєнні та військовій техніці — 5 танків, 13 бойових бронемашин, 2 артсистеми, 11 автомобілів, 2 засоби ППО, 3 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 278 278 БпЛА різних типів. Серед іншого, уражено ворожий бліндаж", — йдеться у повідомлені.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті ситуація доволі складна: росіяни почали активно тиснути на Мар'їнському напрямку. Тривають важкі бої.