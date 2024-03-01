У врага есть некоторые успехи: Тарнавский рассказал, что сейчас под Авдеевкой

Продолжаются тяжелые бои

На Авдеевском направлении интенсивность артиллерийских обстрелов растет. Противник имеет значительное преимущество в боеприпасах и численности.

За последние сутки силы обороны Украины отразили 25 атак врага на этом направлении, 30 атак на Новопавловском направлении и 1 атаку на Ореховском направлении. Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Россияне увеличивают численность штурмовых групп, включая батальонно-тактические группы и вводят новые резервы. Это приводит к некоторым локальным успехам. Оперативная обстановка остается динамической.

Враг совершил 36 авиаударов, 56 боевых столкновений, 1074 обстрела и 118 ударов дронов-камикадзе.

"Общие потери врага в живой силе, убитыми и ранеными, составили 319 человек, в вооружении и военной технике — 5 танков, 13 боевых бронемашин, 2 артсистемы, 11 автомобилей, 2 средства ПВО, 3 единицы спецтехники. Нейтрализованы или уничтожены 27 типов. Среди прочего, поражен вражеский блиндаж", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте ситуация довольно сложная: россияне начали активно давить на Марьинском направлении. Идут тяжелые бои.