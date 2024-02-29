Дело не в "кротах"? Военные эксперты объяснили, как россияне могли узнать планы контрнаступления ВСУ

Скрыть военные намерения в XXI веке невозможно

Военные эксперты объяснили, как россияне могли узнать планы контрнаступления ВСУ. Они говорят, что реальные причины военной неудачи могут быть еще более прозаичными и настораживающими.

Об этом сообщает "Телеграф". По словам экс-сотрудника СБУ, консультанта комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Ступака, скрыть военные намерения в XXI веке просто невозможно, поэтому дело не только в "кротах", которые существуют и работают на разных уровнях.

"Другое дело, что президент мог говорить совсем о другом. Да, план контрнаступления оказался на столе Кремля, но произошло это не из-за передачи врагу каких-то конкретных документов или карт, а просто потому, что скрыть военные намерения в XXI веке просто невозможно. Круглосуточно работает спутниковая и техническая разведка, сканируют каналы связи, перехватывают радиосообщения. Плюс корректировщики на местах сливают информацию о перемещении техники. Добавьте к этому громкое анонсирование наступления. Зная, когда мы должны атаковать, и сопоставив это с дислокацией наших войск, сделать выводы не сложно. Это не утечка, а сбор информации разведывательными службами РФ", — сказал Ступак.

Такую же позицию озвучил ветеран войны, экс-командир роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" Евгений Дикий. Он считает, что особенностью современных конфликтов является отсутствие так называемого "тумана войны", когда противники могут лишь догадываться о намерениях друг друга.

"Чтобы понять, откуда планировалось наступление ВСУ, не нужно быть военным экспертом. Для этого достаточно иметь за плечами военное училище и посмотреть на карту боевых действий", — сказал Дикий.

По его словам, наступление ВСУ было жестко детерминировано именно географией, расположением фронта.

"Собственно, вариантов было всего два: ломиться через "линию Суровикина" или зайти с правого берега Днепра на левый и ударить по тылам. Оба варианта просчитывались в считанные минуты. Когда второй сценарий стал невозможным из-за подрыва Каховской ГЭС, "секрет" контрнаступления был раскрыт. Еще никогда в истории человечества воюющие стороны не знали так много друг о друге, как сейчас. Спутники дают возможность точно знать, где именно и в каком количестве расположена техника и сколько личного состава там находится. Сейчас не то, что дивизию или бригаду — батальонную тактическую группу больше, чем на час не спрячешь", — добавил Дикий.

Кроме того, он считает, что информацию вообще можно "нагуглить" из открытых источников и без спецагентов.

Ранее "Телеграф" писал, что на пресс-конференции 25 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательная операция ВСУ в 2023-м была неудачной из-за того, что наши планы "были на столе Кремля до того, как началось контрнаступление". По словам главы государства, план следующей масштабной операции будут создавать в нескольких вариантах из-за возможной утечки информации, а его детали будут держаться в тайне, ведь "чем меньше людей знает наши планы, тем быстрее мы победим". Аналогичную информацию озвучил и глава ГУР МО Кирилл Буданов.