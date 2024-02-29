Справа не в "кротах"? Військові експерти пояснили, як росіяни могли дізнатися про плани контрнаступу ЗСУ

Приховати військові наміри у XXI столітті неможливо

Військові експерти пояснили, як росіяни могли дізнатися про плани контрнаступу ЗСУ. Вони кажуть, що реальні причини військової невдачі можуть бути ще більш прозаїчними та насторожуючими.

Про це повідомляє "Телеграф". За словами ексспівробітника СБУ, консультанта комітету ВР України з питань національної безпеки та оборони Івана Ступака, приховати військові наміри у ХХІ столітті просто неможливо, тому справа не лише у "кротах", які існують та працюють на різних рівнях.

"Інша справа, що президент міг говорити зовсім про інше. Так, план контрнаступу опинився на столі Кремля, але це сталося не через передачу ворогові якихось конкретних документів або карт, а просто тому, що приховати військові наміри в XXI столітті просто неможливо цілодобово працює супутникова та технічна розвідка, сканують канали зв’язку, перехоплюють радіоповідомлення. не складно. Це не витік, а збирання інформації розвідувальними службами РФ", — сказав Ступак.

Таку саму позицію озвучив ветеран війни, екскомандир роти 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" Євген Дикий. Він вважає, що особливістю сучасних конфліктів є відсутність так званого "туману війни", коли супротивники можуть лише здогадуватися про наміри один одного.

"Щоб зрозуміти, звідки планувався наступ ЗСУ, не потрібно бути військовим експертом. Для цього достатньо мати за плечима військове училище та подивитися на карту бойових дій", — сказав Дикий.

За його словами, наступ ЗСУ був жорстко детермінований саме географією, розташуванням фронту.

"Власне, варіантів було лише два: ломитися через "лінію Суровікіна" або зайти з правого берега Дніпра на лівий і вдарити по тилах. Обидва варіанти прораховувалися за лічені хвилини. Коли другий сценарій став неможливим через підрив Каховської ГЕС, "секрет" контрнаступу Ще ніколи в історії людства воюючі сторони не знали так багато один про одного, як зараз. Супутники дають можливість точно знати, де саме і в якій кількості розташована техніка і скільки особового складу там знаходиться.Батальйонну тактичну групу більше, ніж на годину не сховаєш", — додав Дикий.

Крім того, він вважає, що інформацію взагалі можна "нагуглити" з відкритих джерел і без спецагентів.

Раніше "Телеграф" писав, що на пресконференції 25 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальна операція ЗСУ у 2023-му була невдалою через те, що наші плани "були на столі Кремля до того, як розпочався контрнаступ". За словами глави держави, план наступної масштабної операції створюватимуть у кількох варіантах через можливий витік інформації, а його деталі триматимуться в таємниці, адже "чим менше людей знає наші плани, тим швидше ми переможемо". Аналогічну інформацію озвучив і голова ГУР МО Кирило Буданов.