Полностью исчерпан: появились спутниковые фото российского хранилища артиллерии в Омске

Снимки сделаны в период с мая 2021 по май 2023 года

В сети появились спутниковые фото российского хранилища артиллерии в Омске. На кадрах видно, что оно полностью исчерпано.

Очевидно, вся техника в Украине. Соответствующие фотографии опубликованы в Telegram-канале "Підслухано в поліції".

"Российское хранилище буксированной артиллерии в Омске, полностью исчерпанное за все время войны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что снимки сделаны в период с мая 2021 по май 2023 года.

Также обнародованы координаты склада — 55.021412, 73.38500.

Стоит добавить, что самоходные артиллерийские системы – достаточно сложная техника, ее восстановление требует ремонта двигателей, элементов управления, основных узлов и агрегатов. В то время как восстановление буксируемой артиллерии в этом не нуждается. Основным узлом в ней является непосредственно пушка.

В конце ноября 2023 года аналитики утверждали, что Россия в общей сложности сняла со складов хранения около 6350 орудий.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне почти опустошили самый большой склад советской бронетехники "Вагжаново". Чуть меньше половины, а именно 40% старых танков и БТР были сняты с хранения и отправлены на фронт в Украину.