Кто о чем: в Кремле "поэтично" рассказали, в каком случае применят ядерное оружие
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Песков назвал крайне опасной "рутинизацию" темы ядерной войны
В России, которая постоянно бряцает своим ядерным оружием, продолжают обсуждать эту тему. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, в каком случае оккупанты могут применить его.
Его слова передают российские пропагандисты. Он назвал рассуждения на Западе о ядерном оружии безответственными. При этом, важно отметить, что это именно РФ раздувает ядерную истерию. Например, только на прошлой неделе диктатор Путин снова принялся угрожать им Западу. А на это отреагировали даже близкие партнеры РФ такие как Китай.
Песков считает крайне опасной якобы "рутинизацию" темы ядерной войны на Западе и заверил, что РФ применит ЯО только в случае угрозы своему существованию, "поэтично" назвав его "прощальным оружием".
"ЯО трактуется как "прощальное оружие". Если что-то будет угрожать нашему существованию — вот тогда ядерное оружие. Помимо этого никак не возможно говорить об этом. Говорить об этом безответственно. Я в этом убежден", — сказал он.
Напомним, ранее мы писали о том, что в НАТО прокомментировали ядерные угрозы Путина.