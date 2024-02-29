Путин опять пригрозил Западу "ядеркой" и ракетным ударом: дал понять, чего очень не хочет

"Лидер" РФ в своей речи упомянул и идею стран членов-НАТО направить войска в Украину

Российский диктатор Владимир Путин снова бряцает ядерным оружием и пытается предупредить весь мир, что "оно наготове всегда". А Западу он пригрозил ракетами, если те вздумают разместить войска в Украине.

Об этом "лидер" РФ сказал в четверг, 29 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию. Заявил, что его планы в сфере вооружения якобы выполнены и "ядерка" готова к применению в случае необходимости.

"В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано или завершается эта работа", — заявил Путин.

Также президент РФ сказал, что оккупанты уже применяли в бою ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", гиперзвуковой комплекс "Кинжал". Также завершаются испытания крылатой ракеты "Буревестник", комплекс "Сармат" поставлен в войска, РФ скоро его якобы продемонстрирует.

В то же время Путин в своей речи упомянул и идею союзников Украины направить в страну войска. Он пригрозил ракетными ударами по странам, которые сделают это. Диктатор напомнил о предыдущих войнах западных стран против России и сказал следующее:

"Теперь последствия для любых возможных интервентов будут гораздо более трагичны. У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории".

Путин добавил, что это "реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что выступая с посланием Федеральному собранию Путин не забыл упомянуть цели войны в Украине. В очередной раз он соврал, что не Россия начала войну на Донбассе.