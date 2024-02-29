Путін знову пригрозив Заходу "ядеркою" та ракетним ударом: дав зрозуміти, чого дуже не хоче

"Лідер" РФ у своїй промові згадав і ідею країн-членів-НАТО направити війська в Україну

Російський диктатор Володимир Путін знову брязкає ядерною зброєю і намагається попередити весь світ, що "вона напоготові завжди". А Заходу він пригрозив ракетами, якщо ті надумають розмістити війська в Україні.

Про це "лідер" РФ сказав у четвер, 29 лютого, виступаючи з посланням до Федеральних зборів. Заявив, що його плани у сфері озброєння нібито виконані та "ядерка" готова до застосування у разі потреби.

"У стані повної готовності до гарантованого застосування знаходяться стратегічні ядерні сили. Те, що ми планували у сфері озброєння, про що я говорив у посланні 2018 року, все зроблено або завершується ця робота", — заявив Путін.

Також президент РФ сказав, що окупанти вже застосовували в бою ударний гіперзвуковий комплекс морського базування "Циркон", гіперзвуковий комплекс "Кинджал". Також завершуються випробування крилатої ракети "Буревісник", комплекс "Сармат" поставлений у війська, РФ незабаром його нібито продемонструє.

Водночас Путін у своїй промові згадав ідею союзників України направити до країни війська. Він пригрозив ракетними ударами по країнах, які це зроблять. Диктатор нагадав про попередні війни західних країн проти Росії й сказав наступне:

"Тепер наслідки для будь-яких можливих інтервентів будуть набагато трагічніші. У нас теж є зброя, яка може вражати цілі на їх території".

Путін додав, що це "реально загрожує конфліктом із використанням ядерної зброї, а значить знищенням цивілізації".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що виступаючи з посланням до Федеральних зборів Путін не забув згадати цілі війни в Україні. Вкотре він збрехав, що не Росія розпочала війну на Донбасі.