Хто про що: у Кремлі "поетично" розповіли, в якому разі застосують ядерну зброю

Пєсков назвав вкрай небезпечною "рутинізацію" теми ядерної війни

У Росії, яка постійно брязкає своєю ядерною зброєю, продовжують обговорювати цю тему. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков розповів, у якому разі окупанти можуть застосувати її.

Його слова передають російські пропагандисти. Він назвав міркування на Заході щодо ядерної зброї безвідповідальними. При цьому важливо зазначити, що це саме РФ наганяє ядерну істерію. Наприклад, тільки минулого тижня диктатор Путін знову почав погрожувати нею Заходу. На це відреагували навіть близькі партнери РФ такі як Китай.

Пєсков вважає вкрай небезпечною нібито "рутинізацію" теми ядерної війни на Заході та запевнив, що РФ застосує ЯЗ лише у разі загрози своєму існуванню, "поетично" назвавши її "прощальною зброєю".

"ЯЗ трактується як "прощальна зброя". Якщо щось загрожуватиме нашому існуванню — ось тоді ядерна зброя. Крім цього ніяк не можна говорити про це. Говорити про це безвідповідально. Я в цьому переконаний", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що НАТО прокоментували ядерні загрози Путіна.