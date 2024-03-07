Враг направил подкрепление: в ВСУ назвали самые тяжелые районы на Бахмутском направлении

Интенсивность боев остается высокой

Одним из самых горячих участков фронта является Бахмутское направление, куда в очередной раз было направлено подкрепление Вооруженным силам РФ. Там же постоянно работает артиллерия и фугасные авиабомбы (ФАБ).

Враг пытается прорваться в районах Ивановского, Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области, это самые тяжелые районы. Об этом офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал в эфире телемарафона.

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Оккупационные войска также активно используют артиллерию. Офицер отмечает, что она работает по позициям Сил обороны круглосуточно.

"Враг продолжает применять артиллерию: она работает день и ночь. И, конечно, авиационная составляющая ― ФАБы", ― сказал Калашников.

На Бахмутском направлении враг задействовал пехотные подразделения и 98-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. Некоторые районы были дополнительно укреплены. Бойцы 11 отдельной десантно-штурмовой бригады были отправлены в район Ивановского.

Враг активно наступает возле Клещиевки и Андреевки. Там были замечены военнослужащие подразделения 3-го армейского корпуса, 11-го и 94-го мотострелковых полков.

Так выглядит карта Бахмутского направления по состоянию на утро 7 марта, враг штурмовал позиции в районе трех населенных пунктов

Ранее "Телеграф" писал, что были опубликованы спутниковые фото хранилища российской артиллерии. В Сети также появились его координаты.