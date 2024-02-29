"Нагадує ДОТи з Другої світової": як ЗСУ обороняють Часів Яр біля Бахмута

Мінування проводиться навіть у тилах, а навколо Часового Яру збудовано кілька рубежів оборони

У районі Часового Яру Донецької області збудовано кілька ліній оборони. Вони дозволяють стримувати росіян протягом тривалого часу.

Про фортифікації на Бахмутському напрямку розповів речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш. Подробиці він озвучив у коментарі LIGA.net.

За його словами, навколо міста встановлено "достатньо багато" інженерних фортифікацій та мінних загороджень різного типу.

"Це включає кілька рубежів оборони, які розташовані навколо міста. Які стримуватимуть супротивника і не даватимуть просуватися вперед швидко. Більше того, вони досить надійно укріплені і для нашого особового складу, щоб зберегти життя та здоров’я хлопців, які виконують завдання на передньому краї", — розповів Євлаш.

Він пояснив, що йдеться про десятки протитанкових і протипіхотних мінних полів, колючих дротах, дистанційне мінування, а також встановлення мін навіть у тилах.

"Крім того, обладнано до двох десятків взводних опорних пунктів. Обладнано бетонні вогневі споруди для довготривалої оборони, з яких можна вести вогонь. Це нагадує ДОТи з Другої світової", — пояснив військовий.

Щоб важка техніка противника не могла вільно просуватися, накопано багато протитанкових ровів. За словами військового, ворог уже зараз втрачає 60% техніки на під’їзді до позицій.

Нагадаємо, що на початку січня 2024 року стало зрозуміло, що Часів Яр – це наступна мета окупантів, їхнє завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області. 8 лютого тодішній командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Часового Яру.

За даними інформаційного ресурсу DeepState, 10 лютого російські окупанти тісно наблизилися до міста та розпочали нову хвилю наступів. Українські захисники стійко утримували оборону.

Вже 22 лютого стало відомо, що на Бахмутському напрямку російська армія намагається зайняти кордон по річці Сіверський Донець. А вранці 29 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що під Бахмутом провалилися дев’ять атак росіян у районах Іванівського та Кліщеївки.

Раніше "Телеграф" повідомив, що окупанти розстріляли українських військових, які здалися в полон, біля Бахмута.