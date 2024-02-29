"Напоминает ДОТы из Второй мировой": как ВСУ обороняют Часов Яр у Бахмута

Минирование проводится даже в тылах, а вокруг Часового Яра выстроено несколько рубежей обороны

В районе Часового Яра Донецкой области выстроено несколько линий обороны. Они позволяют сдерживать россиян в течении длительного времени.

О фортификациях на Бахмутском направлении рассказал спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш. Подробности он озвучил в комментарии LIGA.net.

По его словам, вокруг города установлено "достаточного много" инженерных фортификаций и минных заграждений разного типа.

"Это включает несколько рубежей обороны, которые расположены вокруг города. Которые будут сдерживать противника и не давать продвигаться вперед быстро. Более того, они достаточно надежно укреплены и для нашего личного состава, чтобы сохранить жизнь и здоровье ребят, выполняющих задачи на переднем крае", — рассказал Евлаш.

Он пояснил, что речь идет о десятках противотанковых и противопехотных минных полей, колючих проволоках, дистанционном минировании, а также установке мин даже в тылах.

"Кроме того, оборудованы до двух десятков взводных опорных пунктов. Оборудованы бетонные огневые постройки для долговременной обороны, из которых можно вести огонь. Это напоминает ДОТы из Второй мировой", — пояснил военный.

Чтобы тяжелая техника противника не могла свободно продвигаться, нарыто много противотанковых рвов. По словам военного, враг уже сейчас теряет 60% техники на подъезде к позициям.

Напомним, что в начале января 2024 года стало понятно, что Часов Яр – это следующая цель оккупантов, их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области. 8 февраля тогдашний командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Часова Яра.

По данным информационного ресурса DeepState, 10 февраля российские оккупанты тесно приблизились к городу и начали новую волну наступлений. Украинские защитники стойко удерживали оборону.

Уже 22 февраля стало известно, что на Бахмутском направлении российская армия пытается занять рубеж по реке Северский Донец. А утром 29 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что под Бахмутом провалились девять атак россиян в районах Ивановского и Клещеевки.

Ранее "Телеграф" сообщил, что оккупанты расстреляли сдавшихся в плен украинских военных возле Бахмута.