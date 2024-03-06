Фортеця Бахмут: комбриг ЗСУ зробив несподіване зізнання щодо оборони міста

Бахмут можна було ще тримати та тримати

Оборону Бахмута можна було тримати й надалі, якби не деякі підрозділи. Вони просто буквально віддавали позиції та йшли.

Про це розповів командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміль Ішкулов в інтерв’ю "Українській правді". Він розповів цікавий нюанс про оборону міста та висловив своє ставлення до того, що Бахмут називають "містом-фортецею".

"Думаю, якби не деякі підрозділи, там можна було б і надалі тримати оборону. А так – людський фактор, деякі просто віддавали позиції та йшли. Там можна було тримати й тримати. До речі, Бахмут протримався 9–10 місяців, а Мар’їнка – півтора року, про неї чомусь не говорять "місто-фортеця", — сказав військовий.

Також висловив свою думку, як Бахмут можна було краще підготувати до оборони. Ішкулов вважає, що самі будівлі можна було підготувати нормально, а також є комплекс заходів, який можна було б провести краще.

"Але розмовляючи з іншими командирами, які виконували там завдання, можу сказати, що особового складу не вистачало. Почали давати відряджені підрозділи, які не були нормально обстріляні — вони втрачали позиції. Деяким підрозділам входили у фланги — вони теж втрачали позиції. "Вагнера" лізли і лізли, зупинити їх було дуже важко", — пояснив комбриг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки. Вони відступили на заздалегідь підготовлені позиції за містом. Таким чином було зірвано плани загарбників з оточення.