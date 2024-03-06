Крепость Бахмут: комбриг ВСУ сделал неожиданное признание насчет обороны города

Бахмут можно было еще держать и держать

Оборону Бахмута можно было удерживать и дальше, если бы не некоторые подразделения. Они просто буквально отдавали позиции и уходили.

Об этом рассказал командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов в интервью "Украинской правде". Он рассказал интересный нюанс об обороне города и высказал свое отношение к тому, что Бахмут называют "городом-крепостью".

"Думаю, если бы не некоторые подразделения, там можно было бы и дальше держать оборону. А так – человеческий фактор, некоторые просто отдавали позиции и уходили. Там можно было держать и держать. Кстати, Бахмут продержался 9–10 месяцев, а Марьинка – полтора года, о ней почему-то не говорят "город-крепость", — сказал военный.

Также высказал свое мнение о том, как Бахмут можно было лучше подготовить к обороне. Ишкулов считает, что сами постройки можно было подготовить нормально, а также есть комплекс мер, который можно было провести лучше.

"Но разговаривая с другими командирами, выполнявшими там задачи, могу сказать, что личного состава не хватало. Начали давать прикомандированные подразделения, которые не были нормально обстреляны – они теряли позиции. Некоторым подразделениям входили во фланги – они тоже теряли позиции. "Вагнера" лезли и лезли, остановить их было очень тяжело", — объяснил комбриг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 февраля украинские военные вышли из Авдеевки. Они отступили на заранее подготовленные позиции за городом. Таким образом были сорваны планы захватчиков по окружению.