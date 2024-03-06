Враг пока затих под Купянском, но давит на другом направлении: какая сейчас ситуация на фронте (карта)

Украинские военные дают отпор российским оккупантам на всех участках фронта

За прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений. Наибольшее количество атак зафиксировано на Новопавловском направлении. Следом за ним по интенсивности идет Авдеевское направление.

Враг пытается выбить украинских военных с их позиций, несмотря даже на то, что несет большие потери. Об этом говорится в сводке Генштаба от 6 марта.

В отличие от прошлых суток, где было 7 атак, оккупанты не вели наступательных и штурмовых действий на Купянском направлении.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области, где враг, 39 раз пытался прорвать оборону наших войск. При этом сутками ранее захватчики совершили на этом направлении 22 атаки.

На Авдеевском направлении, украинские защитники отразили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Водяное, Невельское, Семеновка и Орловка Донецкой области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Терны Донецкой области.

Также 5 враг совершил на Ореховском направлении в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядела Авдеевка до прихода российских оккупантов и после. На одном из фото показан город после того, как оттуда вышли украинские войска после активного наступления захватчиков.