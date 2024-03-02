России для нового наступления на Украину нужна еще одна армия: эксперт рассказал, может ли РФ прятать необходимые войска

Украинские и западные разведки следят за ситуацией

Россия не смогла бы скрыть подготовку войск для нового наступления на Украину. Разведка все равно узнала бы об этом.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, скрыть 175-тысячную армию невозможно.

"Я не думаю, что наша разведка сегодня водит нас за нос. Это подтверждают и западные источники", — заявил он.

В то же время Жданов отметил, что, возможно, еще можно было бы разместить такое количество войск где-то за Уралом. Но, по его словам, Украина все равно бы об этом узнала.

"Мы с вами все видели (в 2022 году) сосредоточение войск на границе, но тогда здравый смысл подсказывал, что это сумасшедшая затея — таким малым количеством войск заходить в столь большую страну… Но Путин пошел, надеясь на фактор внезапности, опираясь на авиацию и ракетные войска", — подытожил Жданов.

Напомним, эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса в комментарии "Телеграфу" заявил, что после президентских выборов, намеченных в РФ на 17 марта, россияне предпримут еще одну попытку серьезного наступления в нескольких направлениях.