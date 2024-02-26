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Больших изменений пока не будет: эксперт сделал неутешительный прогноз относительно войны и назвал срок

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Автор
Силы обороны Украины
Силы обороны Украины. Фото Генштаб ВСУ

Россия попытается начать новое серьезное наступление

По итогам двух прошлых лет можно сделать вывод — война в Украине вошла в фазу долгосрочного вялого противостояния. Она превратилась в войну в истощение, в борьбу за ресурсы.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

"И здесь все, похоже, будет разбито на несколько этапов. Возможно, даже с паузами в виде прекращения огня. Интенсивность боев будет то угасать, то повышаться", — прогнозирует эксперт.

По его словам, в этой войне все будет решать не столько количество оружия и людей, сколько в комплексе возможность той или иной стороны максимально мобилизовать себя. Речь идет о мобилизации экономики, общества, военных и информационных ресурсов, поддержке из-за границы.

Эксперт считает, что фактически наша война уже выглядит так. И этот год, по его мнению, вряд ли станет годом больших перемен. Куса уверен, что после президентских выборов, намеченных в РФ на 17 марта (фактически – перевыборов Путина), россияне предпримут еще одну попытку серьезного наступления на нескольких направлениях.

"Они сейчас это уже разворачивают, пользуясь захватом Авдеевки. Но после выборов попробуют, пользуясь неопределенностью с внешней помощью Украине, этим общим моментом слабости, оккупировать еще часть территории. Чтобы выйти на переговорный процесс (скорее всего, после выборов президента США) из более сильных позиций", – объяснил эксперт.

Подробнее о главных выводах и ожиданиях экспертов по поводу российско-украинского противостояния на данный момент читайте в материале "Телеграфа": Третий год полномасштабной российско-украинской войны: главные выводы и прогнозы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал сложные месяцы для Украины на фронте. Также он рассказал о том, когда РФ подготовит свое новое наступление.

Теги:
#Россия #Война #ВСУ