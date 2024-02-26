Великих змін поки не буде: експерт зробив невтішний прогноз щодо війни і назвав строк

Росія спробує розпочати новий серйозний наступ

За підсумками двох минулих років можна дійти невтішного висновку – війна в Україні увійшла у фазу довгострокового млявого протистояння. Вона перетворилася на війну на виснаження, у боротьбу ресурсів.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса.

"І тут все, схоже, буде розбито на кілька етапів. Можливо, навіть з паузами у вигляді припинення вогню. Інтенсивність боїв то згасатиме, то підвищуватиметься", — прогнозує експерт.

За його словами, у цій війні все вирішуватиме не так кількість зброї та людей, як у комплексі можливість тієї чи іншої сторони максимально мобілізувати себе. Йдеться про мобілізацію економіки, суспільства, військових та інформаційних ресурсів, підтримку з-за кордону.

Експерт вважає, що фактично наша війна вже так виглядає. І цей рік, на його думку, навряд чи стане роком великих змін. Куса впевнений, що після президентських виборів, намічених у РФ на 17 березня (фактично – перевиборів Путіна), росіяни зроблять ще одну спробу серйозного наступу на кількох напрямках.

"Вони зараз це вже розгортають, користуючись захопленням Авдіївки. Але після виборів спробують, користуючись невизначеністю із зовнішньою допомогою Україні, цим загальним моментом слабкості, окупувати ще частину території. Щоб вийти на переговорний процес (швидше за все, після виборів президента США) з сильніших позицій", – пояснив експерт.

Детальніше про головні висновки та очікуваннями експертів щодо російсько-українського протистояння на цей момент читайте у матеріалі "Телеграфа": Третій рік повномасштабної російсько-української війни: головні висновки та прогнози.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав складні місяці для України на фронті. Також він розповів про те, коли РФ підготує свій новий наступ.