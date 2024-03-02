Росії для нового наступу на Україну потрібна ще одна армія: експерт розповів, чи може РФ приховувати необхідні війська

Українська та західні розвідки слідкують за ситуацією

Росія не змогла б приховати підготовку військ для нового наступу на Україну. Розвідка все одно дізналась би про це.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов. На його думку, сховати 175-тисячну армію неможливо.

"Я не думаю, що наша розвідка сьогодні водить нас за ніс. Це ж підтверджують і західні джерела", — заявив він.

Водночас Жданов зазначив, що, можливо, ще можна було б розмістити таку кількість військ десь за Уралом. Але, за його словами Україна все одно б про це дізналася.

"Ми з вами всі бачили (2022 року) зосередження військ на кордоні, але тоді здоровий глузд підказував, що це божевільна витівка — такою малою кількістю військ заходити в таку велику країну… Але Путін пішов, сподіваючись на фактор раптовості, спираючись на авіацію і ракетні війська", — підсумував Жданов.

Нагадаємо, експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса в коментарі "Телеграфу" заявив, що після президентських виборів, намічених у РФ на 17 березня, росіяни зроблять ще одну спробу серйозного наступу на кількох напрямках.