Ворог поки що затих під Куп’янськом, але тисне на іншому напрямі: яка зараз ситуація на фронті (карта)

Українські військові дають відсіч російським окупантам на всіх ділянках фронту

Минулої доби сталося 86 бойових зіткнень. Найбільша кількість атак зафіксована на Новопавлівському напрямку. Слідом за ним за інтенсивністю йде Авдіївський напрям.

Ворог намагається вибити українських військових із їхніх позицій, незважаючи навіть на те, що зазнає великих втрат. Про це йдеться у зведенні Генштабу від 6 березня.

На відміну від минулої доби, де було 7 атак, окупанти не вели наступальних та штурмових дій на Куп’янському напрямку.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших військ. При цьому цілодобово раніше загарбники здійснили на цьому напрямку 22 атаки.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Терни Донецької області.

Також 5 ворог скоїв на Оріхівському напрямку у районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області.

На Херсонщині Сили оборони продовжують утримувати позиції. Попри значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи із позицій. За добу супротивник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядала Авдіївка до приходу російських окупантів і після того. На одному з фото показано місто після того, як звідти вийшли українські війська після активного настання загарбників.