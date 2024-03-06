"Помогли" журналисты и Маляр? Комбриг рассказал, как СМИ сорвали важную операцию на фронте

Противник реагирует на публикации СМИ или даже пабликов в соцсетях об успехах ВСУ и начинает еще больше обстрелов

Нередко публикации в социальных сетях и информация, разнесенная журналистами о предстоящих успехах на фронте, мешала украинским военным достигать целей. Враг реагировал на информацию и после этого начинал еще более массированные обстрелы.

Об этом рассказал командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов в интервью "У краинской правде". По его словам, в один из разов количество обстрелов увеличилось более чем в три раза.

"В конце 2022 года под Кременной мы там проводили наступательные действия. Но из-за ваших коллег были немного возмущены…

Мы там имели успех, нам оставалось полтора километра до самой Кременной, но в СМИ начали распространяться видео, мол, "Кременная почти наша, мы все взяли, успех". И противник на это отреагировал: увеличилось количество артиллерии, личного состава, подтянулись резервы. Буквально за несколько дней количество обстрелов увеличилось от 60 до 200 с копейками – это втрое. После этого мы особого успеха не имели", — сказал Ишкулов.

Он отметил, что это видео распространяли журналисты. А на вопрос собеседника из издания о том, как они туда заехали, комбриг ответил коротко: "У нас там есть Анна Маляр…".

Это, по словам Ишкулова, стало причиной того, что наши военные тогда не имели успеха.

"Недавно я также давал комментарий по поводу Клещиевки: мы хотя бы неделю пытались выдержать тишину, чтобы дать личному составу зарыться. Я понимал, что сейчас будет сказано, что Клещиевка наша – будет реакция (со стороны россиян – Ред).

Нам не хватило буквально два дня, какой-то непонятный ТРО-шный батальон начал освещать информацию о Клещиевке. Тогда нас начали штурмовать с трех сторон, чтобы выбить. Была потеря некоторых СП-шок (наблюдательных пунктов – Ред), незначительных позиций, но мы удержались. Стратегически мы этот рубеж до сих пор держим без потерь", — объяснил военный.

В настоящее время Клещеевка под контролем ВСУ. Однако оккупанты постоянно штурмуют ее, заходят небольшими группами – по два – три человека. Иногда таких групп бывает до десяти в день, они пытаются продавить фланг.

"Но благодаря нормальной коллективной работе – 5-я 93-я, 92-я, 28-я бригады – все более-менее держится. Как только какое-то обострение, мы друг другу помогаем, направляем сбрасывателей или артиллерию.

Все осложняется тем, что с осени 2022-го противник начал активно применять FPV-дроны и сбросы. У нас Бахмут, девятиэтажки, из которых можно нормально летать, контролировать, наблюдать. Поэтому сейчас заход на позицию, эвакуация очень осложнены", — отметил Ишкулов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты активно атакуют два направления на фронте. На одном резко прекратились бои.