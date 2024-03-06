Бункери, рови та бронекапсули: в ЗСУ показали нову лінію оборони під Авдіївкою (відео та фото)

Спорудження нових фортифікацій триває з грудня 2023 року

На Авдіївському напрямку постала розгалужена система інженерно-фортифікаційних споруд. Мова йде про другий рубіж оборони, куди ЗСУ були змушені відійти, після виходу з Авдіївки 17 лютого.

Про це повідомляє пресслужба ОСУВ "Таврія" на своєму каналі в Youtube. Зазначають, що фортифікаційні споруди побудовані за новим стандартом.

"Це насамперед десятки нових взводних опорних пунктів із сотнями метрів зиґзаґоподібних траншей — із вогневими ячейками, перекритими щілинами, подекуди із бронекапсулами, що дозволяють ефективно вести оборону та підвищувати безпеку особового складу. Це також капоніри, протитанкові рови, бетонні бункери, "зуби дракона", інші укріплення", — розповіли у пресслужбі.

На Авдіївському напрямку будують потужну лінію оборони

Окремо підкреслили, що спорудження нових фортифікацій триває з грудня 2023 року. Вочевидь, акцент зробили у відповідь на закиди в мережі про те, що у цьому напрямі нічого не робилось.

"Будівельні роботи тривали і до, і під час Авдіївської оборонної операції, продовжуються й надалі. До процесу залучені обласні військові адміністрації, підрозділи Державної спеціальної служби транспорту, та — найбільше — інженерні підрозділи Сил підтримки Збройних Сил України, інженерні підрозділи механізованих і піхотних бригад", — йдеться у відеосюжеті.

Спорудження нових фортифікацій триває з грудня 2023 року

Зазначається, що розташування фортифікацій враховує особливості рельєфу та інших елементів місцевості, наявність панівних висот, водних перешкод, доріг тощо.

Окремо в пресслужбі підкреслили і нові стандарти розбудови інженерно-фортифікаційних споруд. Так, нові траншеї глибші і ширші.

"Якщо старі нормативи передбачали висоту траншеї 1,5 метра та ширину 0,8 метра, то нові траншеї мають 2 метри заввишки і 1 метр у ширину — щоб бійці могли пересуватися, не пригинаючись, та мали змогу в разі потреби переносити поранених на ношах. Відповідно до нових обставин сучасної війни робляться і перекриття для захисту від артобстрілів, від FPV-дронів", — мовить пресслужба ОСУВ "Таврія".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як Україна втрачала інженерні війська. Прокоментував складну ситуацію ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.