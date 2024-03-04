"Копати майже нічим": Дикий розповів, як Україна втрачала інженерні війська

Інженерні війська скорочували в першу чергу

Українські військові, які відійшли з Авдіївки, зайняли нові рубежі оборони. Але ці укріплення були побудовані самими бійцями, а не спеціалізованими цивільними компаніями.

Про це в ефірі Radio NV повідомив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Він зазначив, що там, де залучаються цивільні будівельники, оборонні укріплення робляться капітальними.

"Там де саме глибокий тил там залучають до будівництва цивільних будівельників в яких є і нормальна техніка і нормальні інженери, і досвід роботи, і там це дійсно капітальне будівництво. А там, де вже прилітає, туди цивільні компанії не йдуть і це достатньо логічно. Вони і не вміють працювати під вогнем, і в разі чого, не дай Боже, то у них же ж ні компенсації за загиблих, ні компенсації за інвалідність, вони ж не військовослужбовці", — підкреслив Дикий.

За його словами, тому цивільні компанії у таких випадках не залучаються. Дикий підкреслив, що в близькості до лінії фронту для зведення укріплень застосовують інженерні війська.

"Ну а в якому стані наші інженерні війська, ми ж добре з вами знаємо, що коли ми 30 років старанно скорочували армію постійно, то якраз першими ми скоротили стратегічні війська, тому що на нас натиснув Захід. Ми віддали Росії і літаки, і ракети, а далі під ніж весь час ішли саме інженерні війська. З дуже простої цинічної причини, тому що якраз їхні бульдозери, екскаватори, оця вся будівельна техніка, вона шикарно розпродавалась як надлишкове військове майно. Вона завжди мала попит і тому інженерні війська якраз скорочували в першу чергу. А якраз всі їхні склади розпродавали", — зазначив він.

Дикий підкреслив, що наразі інженерні війська "на вагу золота", але копати їм майже нічим. Також, за його словами, в інженерних військах теж недостатнє комплектування особовим складом.

Нагадаємо, за даним експерта BILD з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, Збройні сили України збудували оборонну лінію вздовж водойм на захід від Авдіївки.