"Копать почти нечем": Дикий рассказал, как Украина теряла инженерные войска

Инженерные войска сокращали в первую очередь

Украинские военные, отошедшие из Авдеевки, заняли новые рубежи обороны. Однако эти укрепления были построены самими бойцами, а не специализированными гражданскими компаниями.

Об этом в эфире Radio NV сообщил ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Он отметил, что там, где привлекаются гражданские строители, оборонительные укрепления делаются капитальными.

"Там где именно глубокий тыл там привлекают к строительству гражданских строителей, у которых есть и нормальная техника и нормальные инженеры, и опыт работы, и там это действительно капитальное строительство. А там, где уже прилетает, туда гражданские компании не идут и это достаточно логично. Они и не умеют работать под огнем, и в случае чего, не дай Бог, то у них ведь ни компенсации за погибших, ни компенсации за инвалидность, они же не военнослужащие", — подчеркнул Дикий.

По его словам, поэтому гражданские компании в таких случаях не привлекаются. Дикий подчеркнул, что в близости к линии фронта для возведения укреплений применяются инженерные войска.

"Ну а в каком состоянии наши инженерные войска, мы же хорошо с вами знаем, что когда мы 30 лет усердно сокращали армию постоянно, то как раз первыми мы сократили стратегические войска, потому что на нас нажал Запад. Мы отдали России и самолеты, и ракеты, а дальше под нож все время шли именно инженерные войска. По очень простой циничной причине, потому что как раз их бульдозеры, экскаваторы, эта вся строительная техника, она шикарно распродавалась как избыточное военное имущество, она всегда имела спрос и поэтому инженерные войска как раз сокращали в первую очередь. А как раз все их склады распродавали", — отметил он.

Дикий подчеркнул, что инженерные войска "на вес золота", но копать им почти нечем. Также, по его словам, в инженерных войсках тоже недостаточное комплектование личным составом.

Напомним, по данным эксперта BILD по анализу открытых данных Юлиана Репке, Вооруженные силы Украины построили оборонную линию вдоль водоемов к западу от Авдеевки.