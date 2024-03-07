Тревожный прогноз ветерана: фронт будет двигаться на запад и на это есть две причины

Ситуация на поле боя крайне тяжелая для ВСУ

В 2024 году для украинской армии важнее всего удержать оборону и активно строить фортификации. В противном случае фронт будет двигаться на запад, потому что враг активно пополняет свои резервы.

Об этом заявил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, сообщает "Эспрессо". Контрнаступление возможно в следующем году, если ВСУ смогут удержать оборону и успеют построить фортификации.

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Защитникам нужно удержать оборону

"Нам нужно строить фортификации, держать оборону, а уже на следующий год переходить к контрнаступательным действиям. То есть весь мир готовится к серьезным боевым действиям. Пока нам нужно стабилизировать ситуацию и не дать врагу пролезть там, где он пытается атаковать", — сказал ветеран.

В настоящее время у ВСУ нет возможности готовить контрнаступление, считает офицер. Тем не менее, армия сможет построить фортификации и успешно отражать вражеские атаки. Однако Гетман поделился, что по его предчувствиям врагу удастся продвигаться и назвал две причины.

"Мы верим, что сможем это сделать, но, к сожалению, есть предчувствие, что линия фронта будет двигаться к западу, и немного еще будет смещаться. Потому что еще не готовы фортификации, а враг усиливает свои резервы", ― сказал Гетьман.

Россия планирует мобилизовать почти полмиллиона солдат

Уже в ближайшие месяцы враг планирует мобилизовать в ряды армии от 300 до 500 тысяч военных. Однако это не значит, что интенсивность боев будет нарастать. Со временем они стихнут, но враг на это рассчитывает.

"Но россияне не смогут вести такие мощные бои, как сегодня, еще длительное время. Если стихнут боевые действия на тех линиях, где сейчас продолжаются, то это перейдет в позиционную войну. Наверное, Путин хочет превратить боевые действия в новых позициях в продолжение АТО, и это может продолжаться долго, если мы не разрешим этот вопрос военным путем с помощью партнеров", ― объяснил ветеран.

Однако дипломатическим путем закончить войну не получится. Россияне не согласятся выйти с оккупированных территорий, а Украина не собирается отдавать свои земли.

Напомним, что ранее в Сухопутных войсках допустили, что контрнаступательные действия на фронте возможны уже в 2024 году. В частности, обсуждается создание новых ударных подразделений. В настоящее время ВСУ выполняют главную задачу – удержание фронта.

Что касается летнего контрнаступления в 2023 году, то Кремль знал все планы украинского командования. Это подтвердил начальник ГУР Кирилл Буданов. Доказательства этому есть, однако их не будут предоставлять публике.

Несмотря на сорванное контрнаступление, Силам обороны есть чем похвастаться. Секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратил внимание на большие успехи Украины в Черном море.

Враг больше не чувствует там своего преимущества. Черноморский флот РФ постепенно идет ко дну, чего стоит потопление корабля "Сергей Котов". На борту находились моряки, минимум семеро погибли. С 2022 года Россия потеряла треть Черноморского флота.

Ранее "Телеграмм" сообщал о самых тяжелых районах на Бахмутском направлении. Враг недавно отправил туда подкрепление.