Україна готується до нового контрнаступу? Командувач Сухопутними військами розкрив плани на 2024 рік

Ворог кидає непідготовлених солдатів у бої з ЗСУ, щоб перехопити ініціативу на полі бою

Попри те, що контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року не вдався через те, що РФ знала про плани українського військового командування, Україна не має наміру здавати свої позиції. У 2024 році очікуються нові контрударні дії.

Про це в ефірі телемарафону заявив нещодавно призначений командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк. За його словами, вже є плани, як відновити та створити з нуля нові ударні угруповання військ.

На сьогоднішній день ситуація на полі бою залишається важкою, але контрольованою.

"Росія робить все, щоб максимально звільнити від нас територію нашу, як вони кажуть. Максимально це зробити до виборів їхнього президента. Тому на штурм кидається все, що можливо і неможливо. З перехоплень, за оцінкою вбитих і полонених, (Росією, — ред.) люди кидаються, які прибули на лінію фронту один-два тижні тому. Без підготовки. Їм проводять маленький інструктаж, і їх вже кидають в бій", - сказав Павлюк.

Росія це робить для того, щоб за всяку ціну перехопити та утримати ініціативу на фронті. Перед українськими військовими стоять інші задачі, основна з яких – стабілізувати лінію фронту.

"Максимально знищити (сили ворога — ред.) і провести перегрупування частин, які потребують відновлення та докомплектування, для виведення їх на полігони, щоб створити ударне угруповання і цього року провести контрударні дії. Нам це вдається, ситуація стабілізується. Залишається ще кілька гарячих напрямків, де противник зосереджує свої максимальні сили: це Авдіївка, напрямок Часового Яру, напрямок Терни у бік Лиман", — зазначив Олександр Павлюк.

На цих напрямках, за словами Командувача Сухопутних військ, йдуть важкі бої, проте Сили оборони України завдають росіянам у відповідь значних втрат. Найближчим часом у ЗСУ є шанси стабілізувати ситуацію на полі бою, щоб потім перехопити ініціативу та перейти до активних дій.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як росіяни могли дізнатися про плани України щодо контрнаступу влітку 2023 року. За словами колишнього співробітника СБУ, приховати військові наміри у XXI столітті просто неможливо.