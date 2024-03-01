Замість бойових машин: росіяни наступають на китайських гольфкарах (відео)

Під’їхали, викинули людей і тікають

Російська окупаційна армія використовує китайські машини для гольфу замість броньованої військової техніки. Це вже не перший випадок.

Цією інформацією поділився військовий оглядач BILD Юліан Рьопке. За даними аналітика, це китайські гольфкари, закуплені для цивільного призначення, але використані у військових цілях.

"Росіяни розуміють і використовують собі на користь відсутність в України снарядів і ракет. Тому замість традиційних броньованих БМП і БТР вони застосовують гольфкари, які доставляють невеликі групи піхоти до лінії фронту. Маленькі та маневрові гольфкари складніше вразити безпілотниками-камікадзе, ніж традиційні військові машини. А снарядів з великою площею ураження осколками у ЗСУ немає", — зауважує Рьопке.

На відео видно, як машина для гольфу доставляє 4 окупантів до лінії фронту, а потім їде назад. Згодом всіх росіян було ліквідовано.

Також використання росіянами багі підтверджував і заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

"Є велика різниця між боями, що були в Авдіївці, і на околицях зараз. Трохи менше у росіян можливості залучати авіацію. Але при цьому, артилерія, fpv — у величезній кількості. Час від часу пробують перевозити десант зверху на танках, БМП, багі. Тобто, буває використовують техніку, як підсилення, а буває — як таксі. Під’їхали, викинули людей і тікають, щоб ми не встигли підбити. Ворог насправді постійно адаптується та шукає різні шляхи", — підкреслив Жорін.

Раніше "Телеграф" писав, що на Авдіївському напрямку інтенсивність артилерійських обстрілів зростає. Російська армія має значну перевагу в боєприпасах та чисельності.