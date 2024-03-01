Росіяни запустили відеофейк проти 3 ОШБр: що відомо

Країна-терористка традиційно у своїх гріхах звинувачує інших

Росія запустила в Інтернеті фейковий відеоролик, на якому нібито бійці Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) розстріляли російських військових, які намагалися здатися в полон. Проте це неправда, адже Збройні сили України (ЗСУ) дотримуються Женевської конвенції, тоді як ворожі солдати страчують українських військовослужбовців на камеру.

Телеграм-каналами, які адмініструються з РФ, розійшовся ролик, на якому нібито бійці 3 ОШБр розстрілюють потенційних військовополонених, і ці повідомлення закінчуються закликом "вбивати укропів". Черговий фейк російської пропаганди розвіяв Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

Путін знову загрожує ядерною зброєю

Експерти Центру звернули увагу на нестикування в цьому відео. Це лише постанова, адже видно, як після "стрілянини" один із "розстріляних" ворухнувся.

Не вселяє довіри і те, як говорять "солдати ЗСУ" українською мовою. Їхня мова неприродна, резюмують експерти.

Російський фейк про 3 ОШБр

ЗСУ дотримуються Женевської конвенції та до військовополонених ставляться гуманно. Проте війська країни терористки поводяться по-варварськи. А цей фейк був опублікований для того, щоб і надалі розпалювати ненависть до української армії.

Зазначимо, бійці Третьої окремої штурмової бригади брали участь у боях за Авдіївку перед виходом ЗСУ із міста. Нещодавно вони опублікували відео визволення Красногорівки Донецької області.

Нагадаємо, що останнім часом почастішали розстріли українських військовослужбовців. У ЗСУ прокоментували ці злочини, назвавши війська РФ "армією вбивць".

Раніше "Телеграф" писав, що омбудсмен звернувся до ООН через розстріл українських військових під Бахмутом. Тоді солдати країни-терористки стратили щонайменше семеро захисників нашої держави.