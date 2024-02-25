Випадків значно більше: Лубінець прокоментував розстріли українських військовополонених росіянами

В Авдіївці росіяни порушили як домовленість, так і міжнародне право

Випадків розстрілу українських військовополонених російськими терористами набагато більше, ніж випливає у публічну площину. Будь-які домовленості російські терористи не виконують, а міжнародне право ігнорують, як це було в Авдіївці.

Про це сказав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі Національного телемарафону. Він зазначив, що в Авдіївці було досягнуто домовленості з росіянами – поранених повинні були взяти в полон, а потім повернути через обмін.

"Російська сторона вкотре показала, що будь-які домовленості можуть просто не виконуватися. Таких випадків набагато більше, ніж тих випадків, про які публічно ми кажемо. На жаль", – резюмував він.

Нагадаємо, окупанти розстріляли 6 полонених українських військових, які залишились в Авдіївці на позиції Музей ("Зеніт") після відходу української армії. 16 лютого з'явилося відео із захопленої позиції, на якому окупанти показали тіла розстріляних українських воїнів.

Нагадаємо, 18 лютого неподалік села Веселе (Бахмутський район) росіяни впритул розстріляли двох полонених українців. Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ оприлюднила кадри страти у своєму Telegram-каналі. Через два дні, 20 лютого, російські окупанти розстріляли українських бійців біля Роботиного.