Случаев гораздо больше: Лубинец прокомментировал расстрелы украинских военнопленных россиянами

В Авдеевке россияне нарушили как договоренность, так и международное право

Случаев расстрела украинских военнопленных российскими террористами гораздо больше, чем следует в публичную плоскость. Какие-либо договоренности российские террористы не выполняют, а международное право игнорируют, как это было в Авдеевке.

Об этом сказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире Национального телемарафона. Он отметил, что в Авдеевке была достигнута договоренность с россиянами – раненых должны были взять в плен, а затем вернуть через обмен.

"Российская сторона еще раз показала, что любые договоренности могут просто не выполняться. Таких случаев гораздо больше, чем тех случаев, о которых публично мы говорим. К сожалению", – резюмировал он.

Напомним, оккупанты расстреляли 6 пленных украинских военных, которые остались в Авдеевке на позиции Музей ("Зенит") после ухода украинской армии. 16 февраля появилось видео с захваченной позиции, на котором оккупанты показали тела расстрелянных украинских воинов.

Напомним, 18 февраля неподалеку села Веселое (Бахмутский район) россияне в упор расстреляли двух пленных украинцев. Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ обнародовала кадры смертной казни в своем Telegram-канале. Через два дня, 20 февраля, российские террористы расстреляли украинских бойцов возле Работино.