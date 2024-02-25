Окупанти розстріляли українських військових, які здалися в полон біля Бахмута: омбудсмен уже звернувся до ООН (відео)

Загарбники вбили не менше семи українських полонених

Російські окупанти вкотре розстріляли українських військовополонених, а інцидент потрапив на відео. Попередньо встановлено, що інцидент стався 24 лютого 2024 року у Бахмутському районі.

Відео російського воєнного злочину оприлюднив омбудсмен Дмитро Лубінець у своєму telegram-каналі. За його словами, на кадрах видно, що українських військових було щонайменше сім, але точну їх кількість поки що не встановлено.

"На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли", — написав Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що Україні вже відомий номер військової частини, де проходять службу росіяни на відео.

З цього приводу він уже звернувся до ООН та Червоного хреста, щоб ті публічно визнали, що російські військові вбивають українських полонених.

"Для російської армії Женевські конвенції, правила та звичаї війни нічого не значать. Вони чинять за своїми негласними “конвенціями”, “правилами” та “звичаями” – жорстокості, підлості, ницості", — додав чиновник.

Саме відео містить жорстокі кадри, тому "Телеграф" його публікувати не буде. Проте охочі можуть переглянути його на каналі Лубінця за цим посиланням.

Як повідомлялося раніше, 18 лютого до мережі потрапило відео аналогічного випадку. Тоді росіяни розстріляли не менше двох українських військових неподалік Авдіївки.