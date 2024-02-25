Оккупанты расстреляли сдавшихся в плен украинских военных возле Бахмута: омбудсмен уже обратился к ООН (видео)

Захватчики убили не менее семи украинских пленных

Российские оккупанты в очередной раз расстреляли украинских военнопленных, а инцидент попал на видео. Предварительно установлено, что инцидент произошел 24 февраля 2024 года в Бахмутском районе.

Видео российского военного преступления обнародовал омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем telegram-канале. По его словам, на кадрах видно, что украинских военных было по меньшей мере семь, но точное их количество пока не установлено.

"На видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружны и не представляют угрозы. Русские должны были взять его в плен, но вместо этого беспощадно расстреляли", — написал Лубинец.

Омбудсмен отметил, что Украине уже известен номер воинской части, в котором проходят службу россияне на видео.

По этому поводу он уже обратился к ООН и Красному кресту, чтобы те публично признали, что российские военные убивают украинских пленных.

"Для российской армии Женевские конвенции, правила и обычаи войны ничего не значат. Они поступают по своим негласным "конвенциям", "правилам" и "обычаям" — жестокости, подлости, низости", — добавил чиновник.

Само видео содержит жестокие кадры, а потому "Телеграф" его публиковать не будет. Однако желающие могут просмотреть его на канале Лубинца по этой ссылке.

Как сообщалось ранее, 18 февраля в сеть попало видео аналогичного случая. Тогда россияне расстреляли не менее двух украинских военных неподалеку от Авдеевки.