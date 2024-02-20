Расстрел украинских военных возле Работино: стали известны новые детали преступления россиян

Убийство военнопленных квалифицируется как тяжкое международное преступление

Российские оккупанты расстреляли украинских бойцов возле Работино. Стали известны новые детали очередного преступления военных РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. Событие произошло 18 февраля вблизи населенного пункта Работино Запорожской области.

По данным ОГП, 20 февраля в интернете была распространена видеозапись расстрела военнослужащими армии РФ украинских защитников, взятых в плен. Российские оккупанты убили трех украинских бойцов.

В Офисе генерального прокурора подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций. Оно квалифицируется как тяжкое международное преступление.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Напомним, оккупанты расстреляли 6 пленных украинских военных, оставшихся в Авдеевке на позиции Музей ("Зенит") после ухода украинской армии. 16 февраля появилось видео с захваченной позиции, на котором оккупанты показали тела расстрелянных украинских воинов.

Кроме того, 18 февраля неподалеку села Веселое (Бахмутский район) россияне в упор расстреляли двух пленных украинцев. Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ обнародовала кадры казни в своем Telegram-канале.