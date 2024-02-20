Розстріл українських військових біля Роботиного: стали відомі нові деталі злочину росіян

Вбивство військовополонених кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин

Російські окупанти розстріляли українських бійців біля Роботиного. Стали відомі нові деталі чергового злочину військових РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України. Зазначається, що подія відбулася 18 лютого поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

За даними ОГП, 20 лютого в інтернеті було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії РФ українських захисників, взятих у полон. Російські окупанти вбили трьох українських бійців.

В Офісі генерального прокурора підкреслили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій. Воно кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, окупанти розстріляли 6 полонених українських військових, які залишились в Авдіївці на позиції Музей ("Зеніт") після відходу української армії. 16 лютого з'явилося відео із захопленої позиції, на якому окупанти показали тіла розстріляних українських воїнів.

Крім того, 18 лютого неподалік села Веселе (Бахмутський район) росіяни впритул розстріляли двох полонених українців. Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ оприлюднила кадри страти у своєму Telegram-каналі.