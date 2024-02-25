"Армія вбивць": у ЗСУ відреагували на розстріли росіянами українських полонених

Подібні вчинки назавжди залишаться плямою в історії Росії

На тлі численних відеозаписів розстрілів росіянами українських полонених у ЗСУ зробили заяву. Там зазначили, що такими вчинками окупанти не цінують також життя своїх полонених.

Відповідну заяву було оприлюднено в telegram-каналі Страткому ВСУ, де нагадали, що росіяни могли б обміняти цих полонених на своїх, але, мабуть, їхнє життя для загарбників не мають значення.

"Натомість армія вбивць обирає немислимі воєнні злочини. Нижчі за звання воїна. Нижчі за звання людини", — йдеться у повідомленні.

У ЗСУ кажуть, що якщо Росія після цієї війни продовжить існувати у будь-якій формі, то подібні відеозаписи будуть вічною плямою в її історії.

Разом з тим, у повідомленні зазначено, що це не змінить підходу України до тих росіян, які мають намір здатися в полон.

"Як би боляче нам не було, Україні для обмінів необхідні російські полонені окупанти. Усіх інших ми знищимо", — додали у Страткомі.

Як повідомлялося раніше, омбудсмен Дмитро Лубинець розповів, що насправді випадків розстрілів українських полонених росіянами набагато більше, ніж потрапляє до публічної площини.