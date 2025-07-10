У Києві пролунали вибухи в кількох районах: що відомо про атаку дронів (карта)

У повітряному просторі України понад сотню БПЛА

Росіяни продовжують робити традиційний нічний терор України та запустили велику кількість дронів. Близько десятка з них зафіксували біля Києва, після чого там пролунали вибухи.

За даними моніторингових груп, над столицею помічено 7 безпілотників, а ще 4 летять із боку Броварів. Міська влада попередила мешканців про необхідність перебувати в укриттях.

При цьому в мережі рекомендують не залишатися біля зовнішніх стін квартир, а хоча б скористатися правилом двох стін. За попередньою інформацією, був приліт у житловий будинок у Шевченківському районі.

Дрони над Києвом

Загальна кількість дронів над Україною оцінюється у понад 100 одиниць. Станом на 1:34 ситуація виглядала так, проте зрозуміло, що частина БПЛА із Чернігівської області змістилася у бік Київської.

Дрони над Україною

Як повідомлялося раніше, атака на Україну розпочалася традиційно близько півночі з масованого запуску дронів. Частина безпілотників відлетіла на територію Білорусі, щоб повернутися до українського повітряного простору через західні області. Таким чином, росіяни хотіли приховати свої дрони від української ППО або спровокувати її почати збивати їх над сусідньою країною.