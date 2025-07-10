Дрони атакували Україну з Білорусі: куди вони летіли

Дрони атакували західні області

Росіяни вкотре скористалися територією Білорусі для атаки України. Частина дронів, які в ніч проти 10 липня атакували західні області, полетіли через сусідню країну.

Про це повідомили моніторингові групи. Окрім того, інформацію підтвердив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Росіяни просто зараз використовують територію Білорусі для прольоту шахедів", — написав Коваленко у своєму telegram-каналі.

За інформацією моніторів, йдеться про проліт двох БПЛА, проте в цьому випадку важливим є сам факт порушення повітряного простору чужої країни. Крім того, фіксувалися й інші дрони, які рухалися у бік Білорусі.

Вважається, що таким чином росіяни намагаються сховати свої безпілотники від української ППО або спровокувати збивати їх над територією Білорусі.

Дрони над Україною

Також з’являлася інформація, що на західні області летіли не справжні "Шахеди", а "Гербери" — їхня дешева імітація без бойової частини. Проте мешканців все одно закликали перебувати у безпечних місцях до відбоїв.

Загалом над територією України помітили близько 70 дронів. Вибухи були чутні над Чернівцями та на Київщині.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 9 липня росіяни завдали ракетного удару по Луцьку ракетами "Кинжал". При цьому частина ракет також пройшла через територію Білорусі.