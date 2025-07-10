Дроны атаковали Украину из Беларуси: куда они летели

Дроны атаковали западные области

Россияне в очередной раз воспользовались территорией Беларуси для атаки Украины. Часть дронов, которые в ночь на 10 июля атаковали западные области, полетели через соседнюю страну.

Об этом сообщили мониторинговые группы. Кроме того, информацию подтвердил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Россияне прямо сейчас используют территорию Беларуси для пролета шахедов", — написал Коваленко в своем telegram-канале.

По информации мониторов, речь идет о пролете двух БПЛА, однако в этом случае важен сам факт нарушения воздушного пространства чужой страны. Кроме того, фиксировались и другие дроны, которые двигались в сторону Беларуси.

Считается, что таким образом россияне пытаются укрыть свои беспилотники от украинской ПВО или же спровоцировать сбивать их над территорией Беларуси.

Дроны над Украиной

Также появлялась информация, что на западные области летели не настоящие "Шахеды", а "Герберы" — их дешевая имитация без боевой части. Однако жителей все равно призвали находиться в безопасных местах до отбоев.

Всего над территорией Украины заметили около 70 дронов. Взрывы были слышны над Черновцами и в Киевской области.

Как сообщалось ранее, в ночь на 9 июля россияне нанесли ракетный удар по Луцку ракетами "Кинжал". При этом часть ракет тоже прошла через территорию Беларуси.