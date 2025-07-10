В Киеве прогремели взрывы в нескольких районах: что известно об атаке дронов (карта)

В воздушном пространстве Украины более сотни БПЛА

Россияне продолжают совершать традиционный ночной террор Украины и запустили большое количество дронов. Около десятка из них зафиксировали возле Киева, после чего там прогремели взрывы.

Согласно данным мониторинговых групп, над столицей замечено 7 беспилотников, а еще 4 летят со стороны Броваров. Городские власти предупредили жителей о необходимости пребывать в укрытиях.

При этом в сети рекомендуют не оставаться возле внешних стен квартир, а хотя бы воспользоваться правилом двух стенок. По предварительной информации, был прилет в жилой дом в Шевченковском районе.

Дроны над Киевом

Общее количество дронов над Украиной оценивается в более, чем 100 единиц. По состоянию на 1:34 ситуация выглядела следующим образом, однако понятно, что часть БПЛА из Черниговской области сместилась в сторону Киевской.

Дроны над Украиной

Как сообщалось ранее, атака на Украину началась традиционно около полуночи с массированного запуска дронов. Часть беспилотников улетела на территорию Беларуси, чтобы вернуться в украинское воздушное пространство через западные области. Таким образом россияне хотели скрыть свои дроны от украинской ПВО или спровоцировать ее начать сбивать их над соседней страной.