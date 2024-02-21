Росіяни розстріляли українських бійців біля Роботиного: DeepState вдалось зʼясувати важливу деталь

Для зʼясування остаточних обставин злочину РФ триває пошук свідків

Медіапростором шириться інформація про те, російські військові в районі Роботиного розстріляли військовополонених українських бійців. Наразі попередньо вдалось зʼясувати, що троє українців, над якими вчинили розправу росіяни, не належали до 3-ї Бригади оперативного призначення Національної гвардії України (БрОП НГУ).

Про це інформує DeepState у Telegram. Зазначається, що остаточні обставини злочину росіян зʼясовуються.

"Після ряду пошукових дій встановлено, що розстріляні не належали безпосередньо до 3-ї БрОП НГУ, але події відбувались на їх правому фланзі, де присутні одразу декілька підрозділів. Їх з міркувань безпеки перечислити всі не можемо", — йдеться у повідомленні.

Щоб встановити точну участь підрозділу окупантів у злочині, триває пошук свідків.

Додамо, що після поширення відео розстрілу військовополонених захисників України в Офісі генерального прокурора зробили заяву. Там підкреслили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій. Воно кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Раніше "Телеграф" писав, що окупанти розстріляли 6 полонених українських військових, які залишились в Авдіївці на позиції Музей ("Зеніт") після відходу української армії. 16 лютого з'явилося відео із захопленої позиції, на якому окупанти показали тіла розстріляних українських воїнів.