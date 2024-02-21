Россияни расстреляли украинских бойцов возле Работино: DeepState удалось выяснить важную деталь

Для выяснения окончательных обстоятельств преступления РФ идет поиск свидетелей

Медиа-пространством распространяется информация о том, российские военные в районе Работино расстреляли военнопленных украинских бойцов. Пока предварительно удалось выяснить, что трое украинцев, над которыми расправились россияне, не принадлежали к 3-й Бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины (БрОП НГУ).

Об этом сообщает DeepState в Telegram. Отмечается, что окончательные обстоятельства преступления россиян выясняются.

"После ряда поисковых действий установлено, что расстрелянные не принадлежали непосредственно к 3-й БрОП НГУ, но события происходили на их правом фланге, где присутствует сразу несколько подразделений. Их из соображений безопасности перечислить все не можем", — говорится в сообщении.

Чтобы установить точное участие подразделения оккупантов в преступлении, ведется поиск свидетелей.

После распространения видео расстрела военнопленных защитников Украины в Офисе генерального прокурора сделали заявление. Там подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций. Оно квалифицируется как тяжкое международное преступление.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Ранее "Телеграф" писал, что оккупанты расстреляли шесть пленных украинских военных, оставшихся в Авдеевке на позиции Музей ("Зенит") после ухода украинской армии. 16 февраля появилось видео с захваченной позиции, на котором оккупанты показали тела расстрелянных украинских воинов.