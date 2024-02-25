"Армия убийц": в ВСУ отреагировали на расстрелы россиянами украинских пленных

Подобные поступки навечно останутся пятном в истории России

На фоне многочисленных видеозаписей расстрелов россиянами украинских пленных в ВСУ сделали заявление. Там отметили, что такими поступками оккупанты не ценят также и жизни своих пленных.

Соответствующее заявление было обнародовано в telegram-канале Страткома ВСУ, где напомнили, что россияне могли бы обменять этих пленных на своих, но по всей видимости их жизни для захватчиков не имеют значения.

"Вместо этого армия убийц выбирается немыслимые военные преступления. Низшие за звание воина. Низшие за звание человека", — говорится в сообщении.

В ВСУ говорят, что если Россия после этой войны продолжит существовать в какой-либо форме, то подобные видеозаписи будут вечным пятном в ее истории.

Вместе с тем, в сообщении указано, что это ни изменит подхода Украины к тем россиянам, которые собираются сдаться в плен.

"Как бы больно нам ни было, Украине для обменов необходимы российские пленные оккупанты. Всех остальных мы уничтожим", — добавили в Страткоме.

Как сообщалось ранее, омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что на самом деле случаев расстрелов украинских пленных россиянами намного больше, чем попадает в публичную плоскость.