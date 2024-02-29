Як звільняли Красногорівку: у 3-й штурмовій показали драматичне відео

Ворог не збирався відходити й чіплявся за кожен будинок

Третя штурмова бригада опублікувала перші кадри зачистки населеного пункту Красногорівка у Донецькій області. Раніше там окупанти частково увійшли в місто.

Однак, не дивлячись на атаки, захисники України змогли відбити спроби ворога штурмувати населений пункт. Відео боїв за місто Третя ОШБр опублікувала у Telegram.

"Минаючи мінні загородження, підрозділи бригади зайшли до міста на броні та розпочали просування вулицями. Ворог не збирався відходити й чіплявся за кожен будинок. Росіян із них вибивали силою, набоями та гранатами", – йдеться в повідомленні.

Також Сили оборони України знайшли одну з рацій ворога та чули, про що говорять окупанти.

Внаслідок бойових дій ворог втратив понад 100 осіб та місто. Задача була виконана бійцями 3-ї роти 1-го штурмового батальйону та бійцями 1-ї роти 2-го штурмового батальйону бригади.

Нагадаємо, що командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляв, що за добу ворог не мав успіху в Красногорівці, яка була звільнена зусиллями підрозділів Третьої штурмової бригади.

За його словами, Сили оборони України стримують росіян у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного (Новопавлівський напрямок), де в середу, 28 лютого, відбулося загалом 38 боєзіткнень. Також він додав, що наразі противник зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ збили три російських літаки Су-34 за добу.