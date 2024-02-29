Как освобождали Красногоровку: в 3-й штурмовой показали драматическое видео

Враг не собирался отходить и цеплялся за каждый дом

Третья штурмовая бригада опубликовала первые кадры зачистки населённого пункта Красногоровка в Донецкой области. Раньше там оккупанты частично вошли в город.

Однако, несмотря на атаки, защитники Украины смогли отразить попытки врага штурмовать населенный пункт. Видео боев за город Третья ОШБр опубликовала в Telegram.

"Проходя минные заграждения, подразделения бригады зашли в город на броне и начали продвижение по улицам. Враг не собирался отходить и цеплялся за каждый дом. Россиян из них выбивали силой, патронами и гранатами", – говорится в сообщении.

Также Силы обороны Украины нашли одну из раций врага и слышали, о чем говорят оккупанты.

В результате боевых действий враг потерял более 100 человек и город. Задача была выполнена бойцами 3-й роты 1-го штурмового батальона и бойцами 1-й роты 2-го штурмового батальона бригады.

Напомним, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщал, что за сутки враг не имел успеха в Красногоровке, которая была освобождена усилиями подразделений Третьей штурмовой бригады.

По его словам, Силы обороны Украины сдерживают россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного (Новопавловское направление), где в среду, 28 февраля, произошло в общей сложности 38 боестолкновений. Также он добавил, что противник сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ сбили три российских самолета Су-34 в сутки.