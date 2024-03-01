Россияне запустили видеофейк против 3 ОШБр: что известно

Страна-террористка традиционно в своих грехах обвиняет других

Россия запустила в Интернете фейковый видеоролик, на котором якобы бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) расстреляли российских военных, пытавшихся сдаться в плен. На самом деле это неправда, ведь Вооруженные силы Украины (ВСУ) соблюдают Женевскую конвенцию, в то время как вражеские солдаты казнят украинских военнослужащих на камеру.

По Телеграм-каналам, которые администрируются из РФ, разошелся ролик, на котором якобы бойцы 3 ОШБр расстреливают потенциальных военнопленных, и эти сообщения заканчиваются призывом "убивать укропов". Очередной фейк российской пропаганды развеял Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

Путин снова угрожает ядерным оружием

Эксперты Центра обратили внимание на несостыковки в этом видео. Это всего лишь постанова, ведь видно, как после "стрельбы" один из "расстрелянных" пошевелился.

Не внушает доверия и то, как говорят "солдаты ВСУ" на украинском языке. Их речь неестественна, резюмируют эксперты.

Российский фейк о 3 ОШБр

ВСУ придерживаются Женевской конвенции и к военнопленным относятся гуманно. Однако войска страны террористки ведут себя по-варварски. А этот фейк был опубликован для того, чтобы далее разжигать ненависть к украинской армии.

Отметим, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады участвовали в боях за Авдеевку перед выходом ВСУ из города. Недавно они опубликовали видео освобождения Красногоровки Донецкой области.

Напомним, что в последнее время участились расстрелы украинских военнослужащих. В ВСУ прокомментировали эти преступления, назвав войска РФ "армией убийц".

Ранее "Телеграф" писал, что омбудсмен обратился в ООН из-за расстрела украинских военных под Бахмутом. Тогда солдаты страны-террористки казнили не менее семи защитников нашего государства.