Вместо боевых машин: россияне наступают на китайских гольфкарах (видео)

Подъехали, выбросили людей и убегают

Российская оккупационная армия использует китайские машины для гольфа вместо бронированной военной техники. Это уже не первый случай.

Этой информацией поделился военный обозреватель BILD Юлиан Репке. По данным аналитика, это китайские гольфкары, закупленные для гражданского назначения, но использованные в военных целях.

"Россияне понимают и используют себе в пользу отсутствие у Украины снарядов и ракет. Поэтому вместо традиционных бронированных БМП и БТР они применяют гольфкары, которые доставляют небольшие группы пехоты к линии фронта. Маленькие и маневровые гольфкары сложнее поразить беспилотников-камикадзе, чем традиционные военные машины". А снарядов с большой площадью поражения осколками в ВСУ нет», — отмечает Репке.

На видео видно, как машина для гольфа доставляет 4 кафира к линии фронта, а затем едет обратно. Впоследствии все россияне были ликвидированы.

Также использование россиянами багги подтверждал и заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

"Есть большая разница между боями, которые были в Авдеевке, и в окрестностях сейчас. Чуть меньше у россиян возможности привлекать авиацию. "То есть бывает используют технику, как усиление, а бывает — как такси. Подъехали, выбросили людей и убегают, чтобы мы не успели подбить. Враг на самом деле постоянно адаптируется и ищет разные пути", — подчеркнул Жорин.

Ранее "Телеграф" писал, что на Авдеевском направлении интенсивность артиллерийских обстрелов растет. Российская армия имеет значительное преимущество в боеприпасах и численности.