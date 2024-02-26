"Вундерваффе" з Тирасполя — "Джміль" з Придністров’я

Саморобка може взяти участь у боях із ЗСУ, правда недовго

Можливе приєднання до РФ невизнаної Придністровської республіки змушує придивитися до стану "збройних" сил молдавських сепаратистів. Російські військові, які перебувають у стані блокади на відторгнутій біля Молдови території, створюють на місці саморобні зразки військової техніки, використовуючи для цього все, що є під рукою.

Як пише військовий експерт Андрій Харук, не маючи зв’язку із зовнішнім світом за допомогою "гуманітарних конвоїв", здатних доставляти до Придністров’я військову техніку, росіяни змушені переробляти спеціальну інженерну техніку. Йдеться про бронетранспортера, зробленого на базі гусеничного мінного загороджувача ГМЗ-3.

БТРГ Шміль

Сам ГМЗ-3, прийнятий на озброєння Радянської армії в 1984 році, це досить велика машина довжиною понад 9 метрів і бойовою масою 28,5 тонн, чиє завдання — ставити протитанкові міни на поверхню і з поглибленням у ґрунт.

Для переробки в БТР із ГМЗ-3 прибрали інженерне обладнання, переробили верхню частину корпусу, замість кулемета Калашнікова встановили 12,7-мм кулемет А-12,7 на примітивній установці з ручним наведенням. У результаті екіпаж БТР складається, мабуть, із трьох людей, а всередині достатньо місця для десятка бійців, правда двері для них одностулкові та вузькі – одночасно зійти може лише один боєць.

Висадка десанту з БТРГ Шміль

"Що ж вийшло у придністровців? Велика машина зі слабеньким озброєнням, протипульною бронею, немає жодних свідчень про спроби посилити захищеність порівняно з базовою машиною, незручна для висадки десанту і досить масивна", — резюмує Андрій Харук.

Вперше БТР на базі ГМЗ-3 було продемонстровано у 2015 році та виготовлено їх було близько 10 штук. Дана техніка отримала назву БТРГ-127 "Джміль", тобто бронетранспортер "гусеничний", а "127" відсилає до калібру кулемета.

БТРГ Джміль — тактико-технічні показники

Слід зазначити, що у Придністров’ї знаходиться найбільший склад боєприпасів у Європі — арсенал у селі Ковбасна Рибницького району, який зберігає близько 20 тисяч тонн боєприпасів. Залежно від ваги боєприпасів, ці 20 тисяч тонн еквівалентні 1 млн одиниць снарядів 120-мм танкової зброї, або 500 тисяч снарядів до 152-мм гаубиці або 350 тисяч реактивних снарядів до 122-мм РСЗВ "Град".

Тим часом російські окупанти на передовій продовжують створювати різні "саморобки", які в боях проти ЗСУ живуть зазвичай недовго.