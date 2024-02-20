Болгарія знову затримує постачання БТРів Україні: названо причину

Рішення про відправку машин було ухвалено більше трьох місяців тому

Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів Україні. Влада страни посилається на проблеми з логістикою та фінансуванням.

Болгарське міністерство оборони навіть звернулося до НАТО із проханням покрити транспортні витрати. Про це повідомляє Euractiv.

Рішення про відправку машин було ухвалено понад три місяці тому в парламенті. Профільні міністерства Болгарії та України навіть підписали відповідну угоду.

"Болгарія може дуже допомогти Україні, але відбулася затримка через те, що адміністрація міноборони не працює оптимально", — заявив депутат Івайло Мірчев від правлячої коаліції.

У свою чергу, болгарський міністр оборони Тодор Тагарьов сказав, що затримка відбулася тому, що Софія хоче, щоб союзники по НАТО профінансувати транспортування.

"Це не елементарна транспортна операція, тому що потрібно задіяти чимало складів", — заявив Тагарьов. Міністр оборони пояснив, що логістика складна і зусилля Болгарії "гідно оцінені українською стороною ".

Нагадаємо, що болгарська влада в останньому пакеті військової допомоги Києву пообіцяла озброєння, яке має Болгарія ще з часів СРСР — деталі для пускових установок ракет С-300, старі ракети С-300, БТР, снаряди, міномети та іншу техніку.

У липні 2023 року стало відомо, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складів міністерства внутрішніх справ.

А у грудні президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на безкоштовне надання Україні бронетехніки. Однак пізніше Національні збори Болгарії (парламент) подолали таке рішення президента.

Раніше "Телеграф" писав, що Болгарія переслідуватиме керівництво Росії за військові злочини проти України. Для цього вже готують відповідні виправлення до Кримінального кодексу країни.