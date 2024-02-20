Болгария снова задерживает поставки БТРов Украине: названа причина

Решение об отправке машин было принято более трех месяцев назад

Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров Украине. Власти страны ссылаются на проблемы с логистикой и финансированием.

Болгарское министерство обороны даже обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы. Об этом сообщает Euractiv.

Решение об отправке машин было принято более трех месяцев назад в парламенте. Профильные министерства Болгарии и Украины даже подписали соответствующее соглашение.

"Болгария может очень сильно помочь Украине, но произошла задержка из-за того, что администрация минобороны не работает оптимально", — заявил депутат Ивайло Мирчев от правящей коалиции.

В свою очередь болгарский министр обороны Тодор Тагарев сказал, что задержка произошла потому, что София хочет, чтобы союзники по НАТО профинансировать транспортировку.

"Это не элементарная транспортная операция, потому что нужно задействовать довольно много составов", — заявил Тагарев. Министр обороны пояснил, что логистика сложна и усилия Болгарии "по достоинству оценены украинской стороной".

Напомним, что болгарские власти в последнем пакете военной помощи Киеву пообещали вооружение, которое есть у Болгарии еще со времен СССР — детали для пусковых установок ракет С-300, старые ракеты С-300, БТР, снаряды, минометы и другую технику.

В июле 2023 года стало известно, что Болгария может предоставить Украину около 100 бронетранспортеров из складов министерства внутренних дел.

А в декабре президент Болгарии Румен Радев наложил вето на бесплатное предоставление Украине бронетехники. Однако позже Национальное собрание Болгарии (парламент) преодолело такое решение президента.

Ранее "Телеграф" писал, что Болгария будет преследовать руководство России за военные преступления против Украины. Для этого уже готовят соответствующие поправки в Уголовный кодекс страны.